Еще две казахстанские спортсменки вышли в финал домашнего Кубка мира по боксу

Представительницы женской сборной Казахстана по боксу Алуа Балкибекова и Надежда Рябец одержали победы в полуфинале этапа Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Действующая чемпионка мира из Казахстана Алуа Балкибекова встречалась в полуфинале с победительницей Панамериканских игр-2023 бразильянкой Каролиной Барбосой де Алмейдой. Схватка проходила в весовой категории до 51 килограмма и завершилась победой казахстанки единогласным решением судей со счетом 5:0. Таким образом, Балкибекова поборется за золото этапа Кубка мира в Астане

Другая казахстанка Надежда Рябец в весовой категории до 75 килограммов сенсационно победила серебряную медалистку чемпионата мира-2025 Бесре Ишильдар их Турции.

Таким образом, в финале от женской сборной Казахстана поборются шесть представительниц: Назым Кызайбай, Виктория Графеева, Елдана Талипова, Наталья Богданова, Алуа Балкибекова и Надежда Рябец.

Еще две казахстанки Аида Абикеева и Айдана Забынбекова стали бронзовыми медалистками соревнований.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.