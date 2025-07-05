Еще две казахстанские спортсменки вышли в финал домашнего Кубка мира по боксу
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Представительницы женской сборной Казахстана по боксу Алуа Балкибекова и Надежда Рябец одержали победы в полуфинале этапа Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.
Действующая чемпионка мира из Казахстана Алуа Балкибекова встречалась в полуфинале с победительницей Панамериканских игр-2023 бразильянкой Каролиной Барбосой де Алмейдой. Схватка проходила в весовой категории до 51 килограмма и завершилась победой казахстанки единогласным решением судей со счетом 5:0. Таким образом, Балкибекова поборется за золото этапа Кубка мира в Астане
Другая казахстанка Надежда Рябец в весовой категории до 75 килограммов сенсационно победила серебряную медалистку чемпионата мира-2025 Бесре Ишильдар их Турции.
Таким образом, в финале от женской сборной Казахстана поборются шесть представительниц: Назым Кызайбай, Виктория Графеева, Елдана Талипова, Наталья Богданова, Алуа Балкибекова и Надежда Рябец.
Еще две казахстанки Аида Абикеева и Айдана Забынбекова стали бронзовыми медалистками соревнований.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2262711-eshche-dve-kazahstanskie-sportsmenki-vyshli-v-final-domashnego-kubka-mira-po-boksu/
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