Призеры Олимпийских игр-2024 из Казахстана вышли в финал Кубка мира в Астане

Представители национальной сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай и Нурбек Оралбай вышли в финал этапа Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В шестой соревновательный день на третьем этапе Кубка мира по боксу в Астане проходят полуфинальные бои.

Бронзовая медалистка Олимпиады 2024 года Назым Кызайбай боролась за путевку в финал с японской спортсменкой Хикарой Шинохарой. Бой проходил в весовой категории до 48 килограммов и завершился победой казахстанки раздельным решением судей с итоговым счетом 4:1. Таким образом, Кызайбай стала второй финалисткой от женской сборной Казахстана. Ранее, в эту стадию пробилась Ельдана Талипова.

Что касается мужской сборной, то серебряный призер Олимпийских игр в Париже Нурбек Оралбай без боя вышел в финальный поединок в весовой категории до 80 килограммов . Его оппонент представитель Турции Мерт Абуйга снялся с турнира. Оралбай автоматически вышел в решающую стадию и стал первым финалистом от мужской сборной Казахстана.

За выход в финал сегодня поборются еще 12 представитель национальной команды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.