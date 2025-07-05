Призеры Олимпийских игр-2024 из Казахстана вышли в финал Кубка мира в Астане
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Представители национальной сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай и Нурбек Оралбай вышли в финал этапа Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.
В шестой соревновательный день на третьем этапе Кубка мира по боксу в Астане проходят полуфинальные бои.
Бронзовая медалистка Олимпиады 2024 года Назым Кызайбай боролась за путевку в финал с японской спортсменкой Хикарой Шинохарой. Бой проходил в весовой категории до 48 килограммов и завершился победой казахстанки раздельным решением судей с итоговым счетом 4:1. Таким образом, Кызайбай стала второй финалисткой от женской сборной Казахстана. Ранее, в эту стадию пробилась Ельдана Талипова.
Что касается мужской сборной, то серебряный призер Олимпийских игр в Париже Нурбек Оралбай без боя вышел в финальный поединок в весовой категории до 80 килограммов . Его оппонент представитель Турции Мерт Абуйга снялся с турнира. Оралбай автоматически вышел в решающую стадию и стал первым финалистом от мужской сборной Казахстана.
За выход в финал сегодня поборются еще 12 представитель национальной команды.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2262678-prizery-olimpiyskih-igr-2024-iz-kazahstana-vyshli-v-final-kubka-mira-v-astane/
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