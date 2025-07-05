Две казахстанки стали бронзовыми медалистками Кубка мира по боксу в Астане

Представительницы национальной сборной Казахстана по боксу Айдана Забынбекова и Аида Абикеева стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Действующая чемпионка мира из Казахстана Аида Абикеева проводила полуфинальную схватку в весовой категории до 63,5 килограммов. Ее соперницей была победительница Олимпиады-2020 и трех ЧМ турецкая спортсменка Бусееназ Сюрменали. Поединок завершился поражением Абикеевой, которая стала обладательницей бронзовой медали соревнований.

Еще одна казахстанка Айдана Забынбекова выступала в полуфинале весовой категории до 57 килограммов против представительницы Индии Жасмин Ламбория. Отечественная спортсменка потерпела поражение единогласным решением судей и также стала бронзовой медалисткой домашнего Кубка мира.

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