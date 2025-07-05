Казахстанки Виктория Графеева и Наталья Богданова поборются за золото Кубка мира по боксу

Представительницы женской сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева и Наталья Богданова одержали победы в полуфинале этапа Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В дневной сессии шестого соревновательного дня этапа Кубка мира в Астане выступили две представительницы национальной команды.

В весовой категории до 60 килограммов Виктория Графеева в полуфинале встречалась со спортсменкой из Индии Санджу Санджу. Казахстанка одержала победу единогласным решением судей со счетом 5:0. Таким образом, Виктория вышла в финал соревнований.

Наталья Богданова в весе до 70 килограммов одолела представительницу Нигерии Патрисию Мбату. Схватка завершилась единогласным решением судей в пользу казахстанки. Таким образом, Богданова, также как и Назым Кызайбай поборется за золотую медаль домашнего этапа Кубка мира.

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