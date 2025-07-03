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    Спорт

      Алимханулы вызвал на бой "труса с чемпионским титулом"

      Опубликовано:

      Жанибек Алимханулы
      Жанибек Алимханулы. Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

      Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы в соцсети Х в очередной раз призвал Карлоса Адамеса подписать контракт на бой. Он назвал своего потенциального соперника трусом, передает NUR.KZ.

      "Адамес, мы подписали все документы. Теперь мы ждем тебя! Почему ты не хочешь подписывать? Все документы у тебя на столе! Трус!" - написал Алимханулы.

      Он добавил, что и раньше знал, что Адамес трус, однако теперь у Алимханулы, как он отмечает, появились доказательства.

      "Я много чего видел, но труса с чемпионским поясом я не видел никогда - до сих пор! Трус остается трусом, даже с титулом! Он здесь герой, когда ему прислали контракт, он показал, кто он на самом деле!" - добавил казахстанец.

      Отметим, ранее Алимханулы заявлял, что его не интересуют другие соперники, кроме Адамеса. Он обратился к доминиканцу в соцсетях и бросил ему вызов. При этом сам Адамес в мае заявлял, что хочет провести бой с американским боксером Эдгаром Берланги.

      Карлос Адамес защитил пояс чемпиона WBC в среднем весе (до 72,6 кг) в конце февраля. На ринге он встретился с британцем Хамзой Ширазем. Поединок завершился ничьей. Сейчас активе Адамеса 24 победы, 18 из которых — нокаутами).

      А Алимханулы в начале апреля встретился на ринге с французско-конголезским боксером Анауэлем Нгамиссенге. В пятом раунде Алимханулы отправил противника в нокаут. На профессиональном ринге 32-летний казахстанец выиграл все 17 боев (12 — нокаутами).

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