Жанибек Алимханулы может провести бой в андеркарте Канело: известны подробности

Обладатель чемпионских поясов по версиям WBO и IBF, казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы прокомментировал свой возможный бой в рамках андеркарта мексиканца Сауля Альвареса, передает NUR.KZ.

Стало известно, 13 сентября пройдет вечер бокса в Лас-Вегасе, где главным событием станет бой абсолютного чемпиона в суперсреднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса и американца Теренса Кроуфорда.

Андеркарт данного события пока неизвестен, но обладатель Жанибек Алимханулы заявил о готовности провести бой против доминиканца Карлоса Адамеса.

«Просматривая социальные сети, я вижу повсюду, как фанаты просят Турки добавить мой бой с Адамесом в андеркард вечера бокса „Канело“ — Кроуфорд. Я всеми руками за — с радостью принимаю! Я готов!», — написал Алимханулы у себя на странице в Х, отметив аккаунт Аль аш-Шейха.

Напомним, свой последний бой Жанибек Алимханулы провел в апреле этого года против француза Анауэля Нгамиссенге. Поединок завершился досрочно, Qazaq style нокаутировал соперника в пятом раунде.

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