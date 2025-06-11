Официально объявлена дата супербоя Канело за титул абсолютного чемпиона

Владелец бренда The Ring Турки Аль-аш Шейх на своей странице в Х официально объявил о следующем бое мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, передает NUR.KZ.

На ринге легендарный мексиканский боксер встретится с непобежденным американцем Теренсом Кроуфордом.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе состоится 13 сентября в Лас-Вегасе.

"Riyadh Season и Sela представляют бой века - Канело против Кроуфорда за титул абсолютного чемпиона в суперсреднем весе и пояс журнала The Ring", - говорится в сообщении Турки Аль-аш Шейха.

Как уточняет Sport.kz, в феврале этого года Альварес подписал контракт на четыре поединка с брендом Riyadh Season, которым владеет Турки Аль-аш Шейха. В первом поединке в мае он вновь стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, победив кубинца Уильяма Скулла.

Отметим, сейчас Канело владеет поясами WBA, WBC и WBO. На профессиональном ринге 34-летний мексиканец одержал 63 победы (39 — нокаутами) при двух поражениях и двух ничьих.

Ранее мексиканца на бой вызывал казахстанский боксер Жанибек Алимханулы.

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