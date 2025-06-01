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Казахстанка Ангелина Лукас нокаутировала соперницу в титульном поединке в родном Таразе

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Казахстанская боксер Ангелина Лукас
Ангелина Лукас. Фото: Instagram @angelina_lukas1997

Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас одержала победу над чилийкой Даниэлой Асенхо на турнире, который прошел в Таразе, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменок во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) возглавил кард шоу в Таразе — родном городе Лукас. Отметим, что соперницы уже встречались в октябре 2023 года, и тогда Асенхо раздельным решением судей нанесла казахстанке единственное поражение на профессиональном ринге.

Реванш был запланирован на десять раундов, но завершился досрочно. Лукас владела преимуществом, и после шестого отрезка ее оппонентка не стала продолжать поединок. Таким образом, была зафиксирована победа 28-летней казахстанки техническим нокаутом.

Лукас защитила чемпионский пояс IBO во втором наилегчайшем весе. На момент боя она занимала второе место в рейтинге Boxrec в этом дивизионе. Выше располагается только абсолютная чемпионка мира Габриэла Фундора. Именно американке казахстанка бросила вызов после поединка.

Теперь на счету Лукас 15 побед (семь — нокаутами) при одном поражении на профессиональном ринге. В активе 34-летней Асенхо 17 побед (две — нокаутами) при пяти поражениях и трех ничьих.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2251185-kazahstanka-angelina-lukas-nokautirovala-sopernicu-v-titulnom-poedinke-v-rodnom-taraze/