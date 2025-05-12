"Один из самых громких поединков в истории": глава UFC сделал заявление о супербое для Канело

Глава UFC Дана Уайт рассказал о своей роли в организации следующего поединка Сауля Альвареса и сделал заявление по данному поводу, передает "Чемпионат".

Промоутер дал интервью ESPN, в котором рассказал о возвращении "Канело" на ринг.

13 сентября этого года должен состояться супербой между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом. Уайт рассказал о своей роли в организации этого боксерского поединка.

"Это будет один из самых громких боев в истории. И для меня честь заполучить возможность стать его частью", - заявил он.

По словам промоутера, он будет заниматься продвижением боя, а также другими деталями на арене.

Также глава лучшей ММА-лиги мира добавил, что в те же выходные пройдет громкий турнир UFC Noche. Оба мероприятия должны пройти в Лас-Вегасе.

"Если короче, я буду заниматься тем, чем и перед турниром UFC Noche. Оба ивента пройдут в одни выходные, так что это будет жаркий уикенд", - пояснил Уайт.

Напомним, что в марте глава UFC объявил о запуске новой боксерской лиги. Отмечалось, что новая лига рассчитывает уделять особое внимание развитию молодых талантов за счет структурированной системы. Также всем боксерам дадут доступ в UFC Performance Institute, где создана база для тренировок, спортивных исследований, реабилитации.

Позже известный промоутер Эдди Хирн, который ранее сотрудничал с казахстанцем Геннадием Головкиным, обратился к главе UFC Дане Уайту с предупреждением.

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