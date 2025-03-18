"Худший бизнес в мире": бывший промоутер Головкина предостерег главу UFC

Известный промоутер Эдди Хирн, который ранее сотрудничал с казахстанцем Геннадием Головкиным, обратился к главе UFC Дане Уайту, передает NUR.KZ.

Хирн дал интервью iFL TV, в котором высказался о новом боксерском промоушне Уайта.

"Бокс - худший бизнес в мире", - заявил Хирн.

Он также посоветовал главе UFC "спать с одним открытым глазом" из-за высокой конкуренции.

"Я надеюсь, что у этих парней хватит сил бодрствовать всю ночь и спать с одним открытым глазом каждый божий день… Потому что вы не сможете сделать так, чтобы ложиться спать в 10 часов вечера и просыпаться в 8 утра в ожидании, что индустрия осталось прежней", - предупредил Хирн о трудностях.

Напомним, несколько недель назад глава UFC Дана Уайт объявил о запуске новой боксерской лиги. Бизнесмен запускает лигу вместе с председателем Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом - кадры подписания документов ранее публиковали соцсети UFC.

Также сообщалось, что новая лига рассчитывает уделять особое внимание развитию молодых талантов за счет структурированной системы. Также всем боксерам дадут доступ в UFC Performance Institute, где создана база для тренировок, спортивных исследований, реабилитации и т.д.