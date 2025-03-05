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Глава UFC объявил о запуске новой боксерской лиги

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Турки Аль аш-Шейх и Дана Уайт (слева направо)
Турки Аль аш-Шейх и Дана Уайт (слева направо). Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт примет участие в запуске нового боксерского промоушена, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

Пресс-служба ММА-лиги разместила кадры, где функционер подписывает документы вместе с Турки Аль аш-Шейхом — председателем Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии, который в последние годы организовывает множество топовых турниров по боксу.

"Мы только что подписали контракт на запуск новой боксерской лиги с Турки, который по-настоящему любит бокс. Наша модель заключается в том, чтобы давать фанатам бои, которые они хотят увидеть. Лучшие будут драться с лучшими. Бойцы будут пробиваться в рейтингах и становиться чемпионами мира. Мы продолжим радовать вас анонсами о том, где это можно будет посмотреть, и о других деталях этого бизнеса ближе к запуску промоушена", — заявил Уайт.

Согласно официальным документам, новая лига рассчитывает уделять особое внимание развитию молодых талантов за счет структурированной системы. Также всем боксерам дадут доступ в UFC Performance Institute, где создана база для тренировок, спортивных исследований, реабилитации и т.д.

"Я очень рад. Передаю флаг бокса человеку, который справится с ним лучше всех. Его ждет непростая работа, но я уверен, что он будет радовать людей и фанатов этой прекрасной лигой и сделает бокс вновь великим", — сказал Аль аш-Шейх.

Информацию о контрактах с боксерами, расписании и локациях турниров обещают обнародовать в ближайшие месяцы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2225828-glava-ufc-obyavil-o-zapuske-novoy-bokserskoy-ligi/