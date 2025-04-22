"Привязывал свинец к ногам": бабушка Жанибека Алимханулы рассказала, как дедушка его тренировал

Бабушка чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы рассказала о роли дедушки в успехе казахстанского боксера, передает Sports.kz.

По словам бабушки спортсмена, тренироваться ему с детства помогал дедушка.

"Его дедушка расплавлял свинец, который брал из старых аккумуляторов, делал грузики и привязывал к его ногам. Мне было жалко Жанибека и я ругалась: "Старик, хватит, жалко же, ребенку всего шесть лет". А он мне отвечал: "Что ты знаешь? Он хочет быть боксером, а у боксера должны быть сильные ноги, чтобы побеждать".

Теперь дедушки нет. Он звонит ко мне, спрашивает: "Как тебе бой?". Я отвечаю: "Молодец, что говоришь на казахском. Не забывай, где ты родился и вырос. Жыланды — это святое место, тут и до тебя великие люди выходили", — поделилась бабушка казахстанского чемпиона.

Как отмечает издание, Алимханулы родом из села Жыланды Алакольского района области Жетісу.

Напомним, ранее известный российский боксер Дмитрий Кудряшов сравнил казахстанских боксеров Геннадия Головкина и Жанибека Алимханулы. Кудряшов считает, что Головкин - боксер более высокого уровня, чем Алимханулы.

Добавим, что Жанибек Алимханулы в начале апреля встретился на ринге с французско-конголезским боксером Анауэлем Нгамиссенге. В пятом раунде Алимханулы отправил противника в нокаут.

На профессиональном ринге 32-летний казахстанец выиграл все 17 боев (12 — нокаутами).

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