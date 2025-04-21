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"Это боксер другого уровня": Алимханулы сравнили с Головкиным

Опубликовано:

Геннадий Головкин
Геннадий Головкин. Фото : Sarah Stier/Getty Images

Известный российский боксер Дмитрий Кудряшов в интервью MMA.Metaratings.ru сравнил казахстанских боксеров Геннадия Головкина и Жанибека Алимханулы, передает NUR.KZ.

Кудряшов считает, что Головкин - боксер более высокого уровня, чем Алимханулы.

"Алимханулы – это точно не Головкин, потому что Головкин – это сила удара, привлекающая зрителя. Геннадий – боксер другого стиля и уровня. В этом поединке Алимханулы выиграл досрочно (о бое с Нгамиссенге), но в начале поединка были моменты, где он пропускал. Не все было однозначно. В один ряд с Головкиным я бы его ставить не стал.

Алимханулы может взять все титулы в среднем весе. Но мы говорим не о количестве завоеванных титулов, а о смотрибельности и статусе звезды. Головкин был звездой", – сказал Кудряшов.

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Напомним, Геннадий Головкин - заслуженный мастер спорта РК, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года, чемпион мира, чемпион мира среди юниоров, победитель Азиатских игр, Восточно-Азиатских игр, чемпион Азии, победитель множества международных турниров.

GGG является чемпионом мира по версиям IBF (2015—2018, 2019 — 2023), IBO (2011—2018, 2019 — 2023) и WBA (2010—2018, 2022— 2023).

Одержал 23 победы нокаутом подряд и занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса.

Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring. Лучший боксер 2017 года по версии WBA и WBC.

А Жанибек Алимханулы в начале апреля встретился на ринге с французско-конголезским боксером Анауэлем Нгамиссенге. В пятом раунде Алимханулы отправил противника в нокаут. На профессиональном ринге 32-летний казахстанец выиграл все 17 боев (12 — нокаутами).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2237655-eto-bokser-drugogo-urovnya-rahmonova-sravnili-s-golovkinym/