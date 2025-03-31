Алимханулы показал спарринг перед защитой титулов в Астане

Казахстанский чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы на своей странице в соцсети Х выложил кадры спарринга в преддверии защиты титулов.

Боксер завершает подготовку к чемпионскому поединку. На кадрах Жанибек оттачивает навыки со своим спарринг-партнером под руководством тренеров. Наставники внимательно следят за работой чемпиона и дают свои рекомендации.

Напомним, Жанибек Алимханулы и Анауэль Нгамиссенге встретятся на ринге 5 апреля - поединок пройдет в ледовом дворце "Барыс Арена" в Астане. Казахстанец во второй раз будет защищать титулы WBO и IBF.

Алимханулы, известный как Qazaq style, в последний раз выходил на ринг 4 октября в австралийском Сиднее. В том бою он техническим нокаутом победил новозеландца Андрея Михайловича и защитил свои чемпионские титулы.

Добавим, что Жанибек Алимханулы владеет поясами WBO и IBF в среднем весе, которые защитил в 2024-м лишь один раз.

На днях Анауэль Нгамиссенге, непобежденный французский боксер, который готовится к поединку с казахстанцем Жанибеком Алимханулы, ответил хейтерам.

Французский боксер признал, что бой будет сложным, но это его не пугает. Он пообещал, что один из них упадет в нокаут.