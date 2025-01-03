Чемпионский шанс Рахмонова, реванш Бетербиева и Бивола: самые ожидаемые бои 2025 года

2024-й оказался богатым на яркие и даже эпохальные поединки в боксе и смешанных единоборствах (MMA). А каким для этих видов спорта будет 2025-й? NUR.KZ выделяет самые ожидаемые бои наступившего года.

Важно отметить, что в материале представлены поединки, которые либо анонсированы официально, либо находятся в стадии разработки. В него не попали потенциально громкие афиши, пока остающиеся на уровне слухов и не имеющие подтверждений от участвующих лиц.

ММА. Белал Мухаммад — Шавкат Рахмонов

Белал Мухаммад пен Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Поединок, имеющий все шансы стать главным спортивным событием года для Казахстана. Шавкат Рахмонов мог еще в декабре стать первым в истории страны чемпионом UFC. Однако обладатель пояса в полусреднем весе Белал Мухаммад снялся с боя из-за проблем со здоровьем. В итоге Рахмонов победил Иэна Мачадо Гэрри и подтвердил статус главного претендента.

Сразу после декабрьского "Номад" провел в октагоне дуэль взглядов с Мухаммадом. Ожидается, что казахстанец и американо-палестинский спортсмен теперь побьются в первом полугодии 2025-го. Пока UFC официально не анонсировал этот бой, но понятно, что это лишь вопрос времени.

Бокс. Жанибек Алимханулы — Карлос Адамес / Хамза Шираз

Жанибек Алимханулы. Фото: instagram.com / janibek_alimkhanuly

Что касается главной действующей звезды Казахстана в профессиональном боксе, то 2025 год тоже может принести ему новый титульный шанс. Жанибек Алимханулы владеет поясами WBO и IBF в среднем весе, которые в 2024-м один раз защитил. Ожидается, что в новом году непобежденный казахстанец получит объединительный поединок.

Широкий резонанс вызвали недавние кадры переговоров между представителем Алимханулы и промоутером Хамзы Шираза. В феврале британец будет биться с чемпионом по версии WBC доминиканцем Карлосом Адамесом, а победитель и может провести бой с казахстанцем за три пояса. Вот только профессиональный бокс приучил к тому, что официальные и кулуарные торги порой срывают любые договоренности в последний момент.

ММА. Ислам Махачев — Арман Царукян и Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов

Ислам Махачев и Арман Царукян (слева направо). Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Уже 18 января UFC устроит грандиозный 311-й номерной турнир. Шоу в Лос-Анджелесе возглавят сразу два титульных боя.

В первом по значимости поединке вечера россиянин Ислам Махачев будет защищать пояс в легком весе от посягательств российско-армянского спортсмена Армана Царукяна. Они уже бились в 2019 году, и тогда нынешний чемпион победил соперника единогласным решением судей. Высока вероятность, что при очередной успешной защите Махачев перейдет в полусредний или даже средний вес и попробует забрать второй пояс.

А в соглавном событии UFC 311 титул в легчайшей категории впервые будет отстаивать Мераб Двалишвили. Оппонентом грузина станет россиянин Умар Нурмагомедов — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова. Соперники уже обменивались острыми выпадами, подогревая интерес к предстоящему противостоянию.

Бокс. Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (слева направо). Фото: Richard Pelham/Getty Images

Один из главных реваншей в истории профессионального бокса запланирован на 22 февраля. Второй поединок россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола возглавит турнир в Эр-Рияде. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Этот титул Бетербиев забрал в октябре 2024 года, победив соотечественника решением большинства судей. Результат первого поединка вызвал широкие споры в профессиональной среде, что дополнительно увеличило интерес к интригующему реваншу.

Бокс. Наоя Иноуэ — Сэм Гудман

Наоя Иноуэ. Фото: PHILIP FONG/AFP via Getty Images

Нельзя не отметить и официально анонсированный поединок Наои Иноуэ — лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории по многим рейтингам, в том числе BoxRec. Японцу предстоит в третий раз защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе. Изначально бой Иноуэ с Сэмом Гудманом был назначен на минувший декабрь, но из-за рассечения австралийца его перенесли на 24 января.

У аналитиков мало сомнений в том, что японец выйдет сильнейшим из этой дуэли непобежденных. Если так и произойдет, то следующим соперником Иноуэ может стать узбекистанец Муроджон Ахмадалиев — обладатель временного пояса и обязательный претендент по линии WBA. Однако в команде японца не считают этот вариант приоритетным.

Бокс. Конор Макгрегор — Логан Пол

Конор Макгрегор. Фото : Kate Green/Getty Images

Возвращение легендарного Конора Макгрегора в UFC было запланировано на прошлый июнь, но сорвалось из-за его травмы. Вероятность боя с американцем Майклом Чендлером теперь гораздо ниже, да и в целом перспективы ирландца в сильнейшей ММА-лиге выглядят туманно, хотя он продолжает говорить о своем намерении вернуться в октагон.

Параллельно Макгрегор раскручивает потенциальный бой с американским блогером Логаном Полом, который строит карьеру в профессиональном боксе. Бывший двойной чемпион UFC в декабре заявил, что дал предварительное согласие на такой поединок в Индии. Ожидается, что бой не будет выставочным, а войдет в профессиональный рекорд спортсменов.

ММА. Джон Джонс — Том Аспиналл

Джон Джонс. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Формально этот поединок — обязательная программа для UFC. Джон Джонс в ноябре защитил пояс в тяжелом весе, победив Стипе Миочича, а Том Аспиналл по-прежнему владеет временным титулом. Глава промоушена Дана Уайт несколько раз подтвердил, что американцу необходимо провести объединительный поединок с англичанином.

Однако Джонс, судя по всему, выбивает как можно более солидный гонорар. Легендарный американец пользуется любовью Уайта, который считает его лучшим бойцом всех времен, а заодно эксплуатирует тему вероятного завершения карьеры. При этом желанным соперником Джонс называет бразильца Алекса Перейру — действующего чемпиона UFC в полутяжелом весе. Как бы то ни было, в промоушене явно рассчитывают на то, чтобы закрыть все вопросы и провести бой американца с Аспиналлом в 2025 году.

Бокс. Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд / Дэвид Бенавидес

Сауль Альварес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Мексиканец Сауль Альварес остается одним из самых высокооплачиваемых и кассовых боксеров в истории. На данный момент он владеет тремя из четырех самых престижных поясов во втором среднем весе (WBA, WBO, WBC). Титул IBF принадлежит кубинцу Уильяму Скуллу, но не похоже, что он станет следующим соперником Канело.

В последние месяцы все активнее обсуждается бой Альвареса с Теренсом Кроуфордом. Детали пока изложены на уровне слухов (май 2025 года, Лас-Вегас), но сам американец открыто бросал вызов мексиканцу. Бывший абсолютный чемпион мира в полусредней и первой полусредней категориях позиционирует такой бой как крупнейший в истории. Сам Кроуфорд на данный момент владеет поясом WBA в первом среднем весе и ради поединка с Канело готов подняться на два дивизиона.

Параллельно бой с Альваресом упорно стремится получить и команда Дэвида Бенавидеса. Эта сага тянется уже давно. Американец в итоге поднялся в полутяжелый вес и забрал временный титул WBC в полутяжелом весе. Вполне возможно, такой расклад вызовет у мексиканца интерес ввиду перспективы вновь побороться за чемпионство в этом дивизионе.

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