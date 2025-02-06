Бой Жанибека Алимханулы за два титула пройдет в Астане: названы дата и противник

Промоутерская компания Top Rank официально объявила дату боя и соперника казахстанского чемпиона Жанибека Алимханулы, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

Согласно информации на официальной Instagram-странице Top Rank, поединок состоится 5 апреля в ледовом дворце "Барыс Арена" в Астане.

"Объединенный чемпион в среднем весе Жанибек Алимханулы собирается защищать свои титулы WBO и IBF против конголезско-французского непобедимого Анауэля Нгамисэнге", - говорится в посте.

Согласно данным портала Metarating, соперник Алимханулы Анауэль Нгамиссенге провел последний бой в июне 2024 года, победив Сандро Джаджанидзе техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету 14 побед (девять нокаутом) и ни одного поражения.

А Алимханулы, известный как Qazaq style, в последний раз выходил на ринг 4 октября в австралийском Сиднее. В том бою он техническим нокаутом победил новозеландца Андрея Михайловича и защитил свои чемпионские титулы.

Добавим, что Жанибек Алимханулы владеет поясами WBO и IBF в среднем весе, которые в 2024-м один раз защитил. Ранее сообщалось, что в новом году непобежденный казахстанец получит объединительный поединок.

Тогда отмечалось, что недавние кадры переговоров между представителем Алимханулы и промоутером Хамзы Шираза вызвали широкий резонанс среди любителей бокса. В феврале британец будет биться с чемпионом по версии WBC доминиканцем Карлосом Адамесом, а победитель и может провести бой с казахстанцем за три пояса.

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