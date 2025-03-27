"Будет война": непобежденный боксер ответил хейтерам перед боем с Алимханулы

Анауэль Нгамиссенге, непобежденный французский боксер, который готовится к поединку с казахстанцем Жанибеком Алимханулы, ответил хейтерам, передает Sport.kz.

Журналисты портала поинтересовались у спортсмена, что он чувствует, когда люди в комментариях пишут про него: "Кто это вообще такой".

"Если о тебе говорят, это в любом случае круто. Значит, я существую. 5 апреля они узнают, кто я такой. Все эти комментарии недоброжелателей мотивируют меня еще больше. И я дам им ответ в день Х — 5 апреля. Вы все увидите сами", - пообещал Нгамиссенге.

Французский боксер признал также, что бой будет сложным, но это его не пугает.

"Я — не фаворит, и все это знают. Но в боксе может случиться все что угодно. Лично я знаю, как буду биться. Я не могу раскрыть всю стратегию, но знаю, что в этом бою я преподнесу сюрприз. Думаю, будет война, и один из нас упадет!" — заявил боксер.

Напомним, Алимханулы и Нгамиссенге встретятся на ринге 5 апреля - поединок пройдет в ледовом дворце "Барыс Арена" в Астане.

Как сообщалось ранее, Нгамиссенге провел последний бой в июне 2024 года, победив Сандро Джаджанидзе техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету 14 побед (девять нокаутом) и ни одного поражения.

А Алимханулы, известный как Qazaq style, в последний раз выходил на ринг 4 октября в австралийском Сиднее. В том бою он техническим нокаутом победил новозеландца Андрея Михайловича и защитил свои чемпионские титулы.

Добавим, что Жанибек Алимханулы владеет поясами WBO и IBF в среднем весе, которые защитил в 2024-м лишь один раз.

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