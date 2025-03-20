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"Бой выигран": Головкин отреагировал на решение МОК по боксу на Олимпиаде

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Геннадий Головкин
Геннадий Головкин. Фото: Ben McShane/Sportsfile via Getty Images

Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин в своем Instagram отреагировал на решение МОК по включению бокса в программу Олимпиады, передает NUR.KZ.

Сегодня Международный олимпийский комитет принял окончательное решение о включении бокса в программу Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос‑Анджелесе.

Изначально этот вид спорта был исключен из соревновательной программы Игр-2028 из-за проблем вокруг Международной ассоциации бокса (IBA). Тем не менее решено было оставить бокс в программе.

Геннадий Головкин поприветствовал решение МОК, опубликовав пост.

"Бой выигран — бокс остается олимпийским! Спасибо всем, кто это сделал. Лос-Анджелес 2028, мы идем!" - написал казахстанский боксер.

Как поясняет РБК, признание IBA было приостановлено МОК еще при предыдущем руководстве федерации, в 2019-м, а в июне 2024-го отозвано. Олимпийские турниры по боксу в Токио и Париже прошли без участия IBA.  

Конфликт между МОК и IBA усугубился на Играх в Париже из-за гендерного скандала вокруг Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань), завоевавших золото. В IBA заявляли, что они провалили гендерные тесты из-за мужского набора хромосом.

А 26 февраля Международный олимпийский комитет официально объявил о временном признании международной федерации World Boxing, созданной в 2023 году.

Теперь, согласно оглашенному сегодня решению МОК, вместо IBA руководить боксерскими соревнованиями на Олимпиаде-2028 будет World Boxing. На сегодня в нее входят 84 национальные федерации, в том числе казахстанская.

К слову, ранее Головкин высказывался о решении МОК признать World Boxing.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2229800-boy-vyigran-golovkin-otreagiroval-na-reshenie-mok-po-boksu-na-olimpiade/