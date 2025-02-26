"Сохранение бокса на Олимпийских играх": Геннадий Головкин высказался об официальном признании World Boxing

Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин высказался о признании World Boxing международной федерацией бокса, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Сегодня, 26 февраля, Международный Олимпийский комитет официально объявил о временном признании Международной федерации World Boxing.

Это решение прокомментировал президент НОК РК, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин.

"Получение временного признания от МОК является важным достижением и демонстрирует, что наш спорт находится на правильном пути. Это решение еще на шаг приближает нас к нашей главной цели - сохранению бокса на Олимпийских играх.

Я рад, что благодаря постоянным усилиям всех людей, которые поддерживают World Boxing, нам удалось достичь такого результата. Создание Международной федерации, основанной на принципах честности и беспристрастности, является нашей общей миссией для будущего поколения спортсменов и будущих чемпионов.

Нам еще многое предстоит сделать для достижения всех поставленных целей, поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом",- озвучил Геннадий Головкин.

Отметим, что Олимпийская комиссия World Boxing была создана в сентябре 2024 года для взаимодействия с МОК и содействия возвращению бокса в олимпийскую программу.

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