Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Сохранение бокса на Олимпийских играх": Геннадий Головкин высказался об официальном признании World Boxing

Опубликовано:

Геннадий Головкин
Геннадий Головкин. Фото: НОК РК

Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин высказался о признании World Boxing международной федерацией бокса, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Сегодня, 26 февраля, Международный Олимпийский комитет официально объявил о временном признании Международной федерации World Boxing. 

Это решение прокомментировал президент НОК РК, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин. 

"Получение временного признания от МОК является важным достижением и демонстрирует, что наш спорт находится на правильном пути. Это решение еще на шаг приближает нас к нашей главной цели - сохранению бокса на Олимпийских играх.
Я рад, что благодаря постоянным усилиям всех людей, которые поддерживают World Boxing, нам удалось достичь такого результата. Создание Международной федерации, основанной на принципах честности и беспристрастности, является нашей общей миссией для будущего поколения спортсменов и будущих чемпионов. 
Нам еще многое предстоит сделать для достижения всех поставленных целей, поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом",- озвучил Геннадий Головкин. 

Отметим, что  Олимпийская комиссия World Boxing была создана в сентябре 2024 года для взаимодействия с МОК и содействия возвращению бокса в олимпийскую программу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2223983-sohranenie-boksa-na-olimpiyskih-igrah-gennadiy-golovkin-vyskazalsya-ob-oficialnom-priznanii-world-boxing/