"Сохранение бокса на Олимпийских играх": Геннадий Головкин высказался об официальном признании World Boxing

Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин высказался о признании World Boxing международной федерацией бокса, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Сегодня, 26 февраля, Международный Олимпийский комитет официально объявил о временном признании Международной федерации World Boxing.
Это решение прокомментировал президент НОК РК, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин.
"Получение временного признания от МОК является важным достижением и демонстрирует, что наш спорт находится на правильном пути. Это решение еще на шаг приближает нас к нашей главной цели - сохранению бокса на Олимпийских играх.
Я рад, что благодаря постоянным усилиям всех людей, которые поддерживают World Boxing, нам удалось достичь такого результата. Создание Международной федерации, основанной на принципах честности и беспристрастности, является нашей общей миссией для будущего поколения спортсменов и будущих чемпионов.
Нам еще многое предстоит сделать для достижения всех поставленных целей, поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом",- озвучил Геннадий Головкин.
Отметим, что Олимпийская комиссия World Boxing была создана в сентябре 2024 года для взаимодействия с МОК и содействия возвращению бокса в олимпийскую программу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2223983-sohranenie-boksa-na-olimpiyskih-igrah-gennadiy-golovkin-vyskazalsya-ob-oficialnom-priznanii-world-boxing/