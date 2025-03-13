Казахстанка Елдана Талипова поборется за выход в финал чемпионата мира по боксу

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Елдана Талипова вышла в полуфинал чемпионата мира 2025 года, который проходит в Сербии, передает корреспондент NUR.KZ.

В четвертьфинальном поединке Талипова в весовой категории до 81 килограмма встречалась с местной спортсменкой Сарой Миликович. Девушки боролись за путевку в полуфинал.

Представительница республики одержала победу раздельным решением судей со счетом 5:2.

Елдана Талипова стала третьей спортсменкой сборной Казахстана, которая вышла в полуфинальную схватку и гарантировала медаль чемпионата мира 2025 года.

Ранее в следующую стадию мировых соревнований пробились Алуа Балкибекова и Виктория Графеева.

При этом у национальной команды две потери на ЧМ-2025. Выступление после поражений завершили Жайна Шекербекова и Жасмин Кизатова.

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