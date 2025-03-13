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Чемпионка Азии из Казахстана вышла в полуфинал ЧМ-2025 по боксу

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Виктория Графеева (в красном)
Виктория Графеева (в красном). Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба Дирекции развития спорта

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева выиграла четвертьфинальный поединок на чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

За выход в полуфинал Графеева боксировала с узбекистанской спортсменкой Ситорой Турдибековой. Девушки выступают в весовой категории до 60 килограммов.

На протяжении всего поединка Виктория доминировала и во втором раунде оппонентке отсчитали нокдаун. Графеева одержала уверенную победу единогласным решением судей со счетом 5:0.

Таким образом, Виктория Графеева в след за Алуа Балкибековой вышла в полуфинал и гарантировал вторую медаль сборной Казахстана на текущем чемпионате мира в сербском городе Нише.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2227820-chempionka-azii-iz-kazahstana-vyshla-v-polufinal-chm-2025-po-boksu/