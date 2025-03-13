Казахстанка нокаутом проиграла бой за выход в полуфинал чемпионата мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Жасмин Кизатова потерпела поражение в четвертьфинальном поединке на мировом первенстве в Сербии, передает корреспондент NUR.KZ.
За выход в полуфинал Кизатова в весовой категории до 66 килограммов боксировала с чемпионкой Европы, россиянкой Альбиной Молдажановой.
Во втором раунде казахстанке отсчитали два нокдауна. В третьем отрезке рефери остановил бой после еще одного нокдауна и засчитал технический нокаут.
Таким образом, Жасмин завершила выступление на чемпионате мира и стала четвертой потерей сборной Казахстана в Сербии.
Напомним, ранее, в следующую стадию мирового первенства, который в эти дни проходит в городе Нише, от казахстанской команды пробились Алуа Балкибекова и Виктория Графеева.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2227821-kazahstanka-nokautom-proigrala-boy-za-vyhod-v-polufinal-chempionata-mira-po-boksu/