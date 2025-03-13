Казахстанская спортсменка не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Жайна Шекербекова потерпела поражение в четвертьфинале чемпионата мира по боксу 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской спортсменки была хозяйка ринга Сара Циркович. Поединок за выход в полуфинал проходил в весовой категории до 54 килограммов.

Шекербекова уступила спорным судейским решением со счетом 3:4. Таким образом, подопечная Елдоса Сайдалина завершила выступление на мировом турнире на стадии 1/4 и стала третьей потерей сборной Казахстана на текущем чемпионате.

Отметим, 35-летняя Жайна является одной из самых титулованных спортсменок в женской сборной Казахстана. Она дважды становилась победительницей чемпионата Азии (2010, 2022), серебряной медалисткой чемпионата мира (2018) и Азиатских игр (2014), также завоевывала бронзу ЧМ 2016 и 2022 годов.

Напомним, ранее, Алуа Балкибекова вышла в полуфинал мирового первенства в сербском городе Нише и гарантировала первую медаль женской национальной команде.

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