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Казахстанка Алуа Балкибекова гарантировала медаль чемпионата мира по боксу

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Алуа Балкибекова
Алуа Балкибекова. Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба Дирекции развития спорта

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Алуа Балкибекова одержала победу в четвертьфинале чемпионата мира в сербском городе Нише, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей Балкибековой в весовой категории до 50 килограммов была представительница Турции Айсен Таскин. Спортсменки боролись за выход в полуфинал.

Казахстанка выиграла схватку единогласным решением судей со счетом 5:0.

Таким образом, Балкибекова вышла в полуфинальную стадию и гарантировала как минимум бронзовую медаль мирового первенства.

За путевку в финал она поборется с Ан Кум Бель из КНДР.

Напомним, Алуа Балкибекова становилась серебряной медалисткой на ЧМ-2022, а также завоевывала бронзовые награды на чемпионатах мира в 2016 и 2023 годах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2227689-kazahstanka-alua-balkibekova-garantirovala-medal-chempionata-mira-po-boksu/