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Чемпион мира по боксу из Казахстана стал победителем турнира в Болгарии

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Казахстанский боксер Торехан Сабырхан
Торехан Сабырхан. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Торехан Сабырхан завоевал золотую медаль на престижном турнире Кубок Странджа в Болгарии, передает корреспондент NUR.KZ.

Сабырхан проводил финальный поединок в весовой категории до 67 килограммов против азербайджанского боксера Заура Гахраманова.

Поединок продлился три раунда по итогам которых победу со счетом 4:1 завоевал казахстанский спортсмен.

Таким образом, Торехан Сабырхан принес мужской сборной четвертое золото на турнире в болгарской Софии.

Ранее, чемпионами соревнований стали Бекзад Нурдаулетов и Сабыржан Аккалыков без боя, а также Ертуган Зейнуллинов, который победил в финале другого казахстанца Мухаммедсабыра Базарбайулы.

Напомним, Торехан Сабырхан является действующим чемпионом мира на молодежном уровня и победителем республиканского первенства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2224896-chempion-mira-iz-kazahstana-po-boksu-stal-pobeditelem-turnira-v-bolgarii/