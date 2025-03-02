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Казахстанское дерби состоялось в финале международного турнира по боксу в Болгарии

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Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов
Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации бокса

Представители национальной сборной Казахстана по боксу провели финальный поединок в весовой категории до 63,5 килограммов Кубка Странджа в Болгарии, передает корреспондент NUR.KZ.

В финале встретились чемпион Казахстана Ертуган Зейнуллинов и участник Олимпиады-2024 Мухаммедсабыр Базарбайулы. В упорном противостоянии победу одержал Зейнуллинов единогласным решением судей со счетом 5:0. Таким образом, казахстанец принес первое золото мужской сборной Казахстана по боксу после проведенного боя.

Ранее, чемпионами турнира без боя стали Бекзад Нурдаулетов и Сабыржан Аккалыков.

Серебряными призерами на соревнованиях в болгарской Софии стали Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5), Серик Темиржанов (60 кг), Тимур Кабдешов (54 кг), Даниял Сабит (51 кг) , Нурбек Оралбай (86 кг) и Тимур Нурсеитов (75 кг).

Еще четверо представителей сборной Казахстана сегодня, 2 марта, поборются в финале Кубка Странджа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2224893-kazahstanskoe-derbi-sostoyalos-v-finale-mezhdunarodnogo-turnira-po-boksu-v-bolgarii/