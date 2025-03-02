Призер Олимпиады-2024 из Казахстана не вышел на бой против соотечественника на турнире в Болгарии

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Бекзад Нурдаулетов стал чемпионом "Кубка Странджа" в Болгарии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса РК.
В финальном поединке в весовой категории до 86 килограммов Нурдаулетов должен был боксировать против другого казахстанца Нурбека Оралбая.
Серебряный призер Олимпийских игр в Париже 2024 года отказался выходить на ринг и стал медалистом соревнований в Болгарии. Нурдаулетов автоматически стал чемпионом турнира.
Также без боя обладателем золотой медали стал Сабыржан Аккалыков. В весовой категории до 75 килограммов он должен был встретиться с соотечественником Тимуром Нурсеитовым, который не вышел на бой по причине травмы. Таким образом, Аккалыков стал победителем соревнований.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2224880-prizer-olimpiady-2024-iz-kazahstana-ne-vyshel-na-boy-protiv-sootechestvennika-na-turnire-v-bolgarii/