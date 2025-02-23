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Александр Усик назвал соперника на следующий бой за чемпионский титул

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Александр Усик
Александр Усик. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Обладатель чемпионских поясов WBC, WBA, WBO и The Ring в супертяжелом весе, украинец Александр Усик бросил вызов британцу Дэниэлю Дюбуа, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxing King Media.

В ночь с 22-го на 23-е февраля в столице Саудовской Аравии в Эр-Рияде состоялся бой в супертяжелом весе между представителем Новой Зеландии Джозефом Паркером и Мартином Баколе из Демократической Республики Конго, который вышел на замену вместо чемпиона IBF, британца Дэниэля Дюбуа.

Новозеландец одержал победу нокаутом и защитил временный чемпионский пояс WBO в супертяжелом дивизионе и стал претендентом на бой с украинцем Александром Усиком.

После результата данного боя у украинца спросили, с кем бы он хотел провести свой следующий бой.

"Я хочу следующий бой с Дэниэлем Дюбуа. За звание абсолютного чемпиона. Не важно, Лондон или Эр-Рияд. Готов провести бой на "Уэмбли" (стадион в Лондоне - прим. ред.)", - заявил Усик.

Ранее, мы рассказывали, сколько заработали Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев за второй совместный бой за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2223090-aleksandr-usik-nazval-sopernika-na-sleduyushchiy-boy-za-chempionskiy-titul/