Стало известно, сколько заработали Бивол и Бетербиев за второй совместный бой

Российские профессиональные боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев заработают внушительный гонорар за реванш, который прошел в минувшие уикенд в Саудовской Аравии, передает NUR.KZ со ссылкой на Marca.

В ночь с 22-го на 23-е февраля Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше и завоевал все чемпионские пояса (WBA, WBO, WBC, IBF и The Ring) в полутяжелом весе.

Этот бой стал главным событием вечера бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

За второй совместный поединок оба спортсмена получат гонорар в два раза превышающий выплаты за предыдущее противостояние.

Напомним, за первый бой Бивол и Бетербиев получили по 10 миллионов долларов без учета денег за платные трансляции (PPV). Таким образом, за реванш боксеры заработают уже 20 миллионов долларов гарантированного гонорара (ориентировочно 10,1 млрд тенге).

Ранее, новый абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол ответил на вопросы о третьем поединке с Артуром Бетербиевым.

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