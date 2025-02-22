Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде после срыва боя с Дюбуа

Джозеф Паркер из Новой Зеландии одержал досрочную победу на вечере профессионального бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает корреспондент NUR.KZ.

Изначально планировалось, что спортсмен побьется с Даниэлем Дюбуа за титул IBF в тяжелом весе. Однако на неделе боя англичанин снялся из-за проблем со здоровьем, и его экстренно заменил конголезец Мартин Баколе. Его поединок с Паркером стал соглавным событием турнира, на кону стоял временный пояс WBO в тяжелом весе (свыше 90,7 кг).

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился уже во втором. Несмотря на прессинг со стороны Баколе, Паркер смог отправить его на настил. Рефери начал отсчет нокдауна и в итоге зафиксировал нокаут.

Новозеландец защитил временный титул WBO и заявил, что ждет чемпионский поединок. По его словами, для него не имеет значения, побьется он с Дюбуа или с украинцем Александром Усиком, который владеет другими поясами в тяжелом весе.

Теперь на счету Паркера 36 побед (24 — нокаутами) при трех поражениях. Баколе второй раз уступил досрочно, в его активе осталась 21 победа (16 — нокаутами).

В еще одном поединке основного карда американец Шакур Стивенсон в девятом раунде нокаутировал британца Джоша Пэдли, который на коротком уведомлении заменил выбывшего американца Флойда Скофилда. Благодаря этой победе представитель США защитил пояс WBC в легком весе (до 61,2 кг).

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