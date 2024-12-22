"Не следует снова драться": Владимир Кличко дал совет Усику после реванша с Фьюри

Бывший чемпион мира Владимир Кличко прокомментировал реванш своего соотечественника Александра Усика против британца Тайсона Фьюри, передает NUR.KZ со ссылкой на Seconds out.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, украинский супертяжеловес Александр Усик минувшей ночью победил единогласным решением судей британца Тайсона Фьюри.
Сразу после боя обладатель чемпионского пояса IBF в этом весе, британский боксер Даниэль Дюбуа бросил вызов украинцу и предложил бой за звание абсолютного чемпиона.
Владимир Кличко считает, что Усику не стоит проводить поединок с Дюбуа.
«В предыдущих интервью я говорил, что в реванше Усика с Фьюри повторится результат первого боя. И это было именно повторение, именно это произошло. Александр настоящая легенда и чемпион. Нам очень повезло, что у Украины есть он.
Я не думаю, что Александру следует снова драться с Дюбуа. Это мое мнение. Александр победил всех. Нет никаких вопросов по поводу его доминирования. Александру следует решить, каким будет его следующий шаг, жизнь в боксе или за пределами бокса», — заявил украинец.
Напомним, ранее стало известно, какие гонорары получат за второй совместный бой Тайсон Фьюри и Александр Усик.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2203376-ne-sleduet-snova-dratsya-vladimir-klichko-dal-sovet-usiku-posle-revansha-s-fyuri/