"Не следует снова драться": Владимир Кличко дал совет Усику после реванша с Фьюри

Бывший чемпион мира Владимир Кличко прокомментировал реванш своего соотечественника Александра Усика против британца Тайсона Фьюри, передает NUR.KZ со ссылкой на Seconds out.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, украинский супертяжеловес Александр Усик минувшей ночью победил единогласным решением судей британца Тайсона Фьюри.

Сразу после боя обладатель чемпионского пояса IBF в этом весе, британский боксер Даниэль Дюбуа бросил вызов украинцу и предложил бой за звание абсолютного чемпиона.

Владимир Кличко считает, что Усику не стоит проводить поединок с Дюбуа.

«В предыдущих интервью я говорил, что в реванше Усика с Фьюри повторится результат первого боя. И это было именно повторение, именно это произошло. Александр настоящая легенда и чемпион. Нам очень повезло, что у Украины есть он.

Я не думаю, что Александру следует снова драться с Дюбуа. Это мое мнение. Александр победил всех. Нет никаких вопросов по поводу его доминирования. Александру следует решить, каким будет его следующий шаг, жизнь в боксе или за пределами бокса», — заявил украинец.

Напомним, ранее стало известно, какие гонорары получат за второй совместный бой Тайсон Фьюри и Александр Усик.

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