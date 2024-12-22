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"Не следует снова драться": Владимир Кличко дал совет Усику после реванша с Фьюри

Опубликовано:

Украинский боксер Александр Усик
Александр Усик. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Бывший чемпион мира Владимир Кличко прокомментировал реванш своего соотечественника Александра Усика против британца Тайсона Фьюри, передает NUR.KZ со ссылкой на Seconds out.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, украинский супертяжеловес Александр Усик минувшей ночью победил единогласным решением судей британца Тайсона Фьюри.

Сразу после боя обладатель чемпионского пояса IBF в этом весе, британский боксер Даниэль Дюбуа бросил вызов украинцу и предложил бой за звание абсолютного чемпиона.

Владимир Кличко считает, что Усику не стоит проводить поединок с Дюбуа.

«В предыдущих интервью я говорил, что в реванше Усика с Фьюри повторится результат первого боя. И это было именно повторение, именно это произошло. Александр настоящая легенда и чемпион. Нам очень повезло, что у Украины есть он.
Я не думаю, что Александру следует снова драться с Дюбуа. Это мое мнение. Александр победил всех. Нет никаких вопросов по поводу его доминирования. Александру следует решить, каким будет его следующий шаг, жизнь в боксе или за пределами бокса», — заявил украинец.

Напомним, ранее стало известно, какие гонорары получат за второй совместный бой Тайсон Фьюри и Александр Усик.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2203376-ne-sleduet-snova-dratsya-vladimir-klichko-dal-sovet-usiku-posle-revansha-s-fyuri/

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