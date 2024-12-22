"Я готов": Усик назвал следующего соперника после второй победы над Фьюри

Украинский боксер Александр Усик принял вызов британца Даниэля Дюбуа после второй победы над его соотечественником Тайсоном Фьюри, передает корреспондент NUR.KZ.

Реванш между Усиком и Фьюри прошел в Саудовской Аравии. Украинец победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе.

Таким образом, Усик остался владельцем поясов по трем из четырех основных версий — WBA, WBC и WBO. Титул IBF он защитил благодаря первой победе над Фьюри в мае, но затем освободил. Этот пояс, ставший вакантным, забрал Дюбуа, который нокаутировал британца Энтони Джошуа.

После победы Усика в реванше с Фьюри его следующий потенциальный соперник появился на ринге. Дюбуа выразил уважение украинцу и бросил ему вызов.

"Сделайте мне бой с Даниэлем Дюбуа. Если это мой следующий оппонент, я готов. Без проблем. Я могу больше. Но сейчас хочу вернуться домой и немного отдохнуть", — ответил Усик.

Украинец уже проводил поединок с Дюбуа в августе 2023 года. Тогда Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде.

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