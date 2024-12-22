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"Я готов": Усик назвал следующего соперника после второй победы над Фьюри

Опубликовано:

Украинский боксер Александр Усик
Александр Усик. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Украинский боксер Александр Усик принял вызов британца Даниэля Дюбуа после второй победы над его соотечественником Тайсоном Фьюри, передает корреспондент NUR.KZ.

Реванш между Усиком и Фьюри прошел в Саудовской Аравии. Украинец победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе.

Таким образом, Усик остался владельцем поясов по трем из четырех основных версий — WBA, WBC и WBO. Титул IBF он защитил благодаря первой победе над Фьюри в мае, но затем освободил. Этот пояс, ставший вакантным, забрал Дюбуа, который нокаутировал британца Энтони Джошуа.

После победы Усика в реванше с Фьюри его следующий потенциальный соперник появился на ринге. Дюбуа выразил уважение украинцу и бросил ему вызов.

"Сделайте мне бой с Даниэлем Дюбуа. Если это мой следующий оппонент, я готов. Без проблем. Я могу больше. Но сейчас хочу вернуться домой и немного отдохнуть", — ответил Усик.

Украинец уже проводил поединок с Дюбуа в августе 2023 года. Тогда Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2203253-ya-gotov-usik-nazval-sleduyushchego-sopernika-posle-vtoroy-pobedy-nad-fyuri/

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