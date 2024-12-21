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Фьюри оказался на 25 килограммов тяжелее Усика перед реваншем

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Боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри (слева направо)
Александр Усик и Тайсон Фьюри (слева направо). Фото: Richard Pelham/Getty Images

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри прошли процедуру взвешивания перед реваншем за несколько чемпионских поясов, передает корреспондент NUR.KZ.

Церемония прошла в Эр-Рияде рядом с ареной, на которой состоится вечер бокса. Усик и Фьюри как участники главного поединка турнира вышли на взвешивание последними. Им необходимо было уложиться в лимит тяжелой категории (свыше 90,7 кг).

Британец показал на весах 281 фунт (127,5 кг), украинец — 226 фунтов (102,5 кг). Перед их первым поединком разница между соперниками была меньше — почти 13, а не 25 килограммов.

После взвешивания Усик и Фьюри провели заключительную дуэль взглядов перед реваншем. Она продлилась лишь несколько секунд, тогда как днем ранее стердаун между ними растянулся более чем на десять минут.

Кроме того, Усик перед взвешиванием, а также после дуэли взглядов развернул баннер с призывом освободить защитников "Азовстали" — завода, который стал местом последних боев за Мариуполь весной 2022 года.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри пройдет в ночь на 22 декабря по казахстанскому времени. Их первый поединок прошел в мае 2024 года и завершился победой украинца раздельным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2203098-fyuri-okazalsya-na-25-kilogrammov-tyazhelee-usika-pered-revanshem/

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