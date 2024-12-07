Самая молодая казахстанка на чемпионате Азии по боксу выиграла бронзовую медаль

Улжан Сарсенбек принесла женской сборной Казахстана очередную бронзу чемпионата Азии 2024 года по боксу в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

В полуфинале весовой категории до 57 килограммов спортсменки билась с представительницей Таиланда Пунрави Руенрос.

Поединок продлился все три раунда. Первые два прошли с явным преимуществом Руенрос на карточках судей. Третий отрезок большинство рефери отдали Сарсенбек, но этого не хватило для итогового успеха. Победу единогласным решением судей забрала местная спортсменка, которая и выступит в финале.

Сарсенбек же стала бронзовой медалисткой. Отметим, что 19-летняя спортсменка является самой молодой представительницей Казахстана на нынешнем турнире. В прошлом году она выиграла чемпионат мира среди молодежи.

Ранее в субботу не смогли пробиться в финалы и стали бронзовыми призерами Айгерим Саттыбаева и Жазира Уракбаева.

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