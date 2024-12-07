Многодетная мать из Казахстана стала бронзовым призером чемпионата Азии по боксу

Представительница сборной Казахстана по боксу Айгерим Саттыбаева не смогла пробиться в финал чемпионата Азии 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу на турнире в таиландском Чиангмае проходят полуфиналы в женских дивизионах. Саттыбаева билась за путевку в решающий поединок в весе до 48 килограммов с узбекистанкой Фарзоной Фозиловой.

Поединок продлился все три раунда и начался с явным преимуществом соперницы. Второй отрезок получился более конкурентным, а третий забрала Саттыбаева. Однако в итоге Фозилова все же одержала победу раздельным решением судей со счетом 4:1.

Таким образом, представительница Узбекистана оспорит золото в финале. Саттыбаева же стала бронзовым призером чемпионата Азии.

Ранее казахстанка уже выигрывала бронзу этого турнира в 2010 году. После этого она несколько раз делала паузу в карьере, в том числе занимаясь семейными вопросами. Напомним, Саттыбаева воспитывает пятерых детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.