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Многодетная мать из Казахстана стала бронзовым призером чемпионата Азии по боксу

Опубликовано:

Казахстанская девушка-боксер Айгерим Саттыбаева
Айгерим Саттыбаева. Фото: Казахстанская федерация бокса

Представительница сборной Казахстана по боксу Айгерим Саттыбаева не смогла пробиться в финал чемпионата Азии 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу на турнире в таиландском Чиангмае проходят полуфиналы в женских дивизионах. Саттыбаева билась за путевку в решающий поединок в весе до 48 килограммов с узбекистанкой Фарзоной Фозиловой.

Поединок продлился все три раунда и начался с явным преимуществом соперницы. Второй отрезок получился более конкурентным, а третий забрала Саттыбаева. Однако в итоге Фозилова все же одержала победу раздельным решением судей со счетом 4:1.

Таким образом, представительница Узбекистана оспорит золото в финале. Саттыбаева же стала бронзовым призером чемпионата Азии.

Ранее казахстанка уже выигрывала бронзу этого турнира в 2010 году. После этого она несколько раз делала паузу в карьере, в том числе занимаясь семейными вопросами. Напомним, Саттыбаева воспитывает пятерых детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197425-mnogodetnaya-mat-iz-kazahstana-stala-bronzovym-prizerom-chempionata-azii-po-boksu/

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