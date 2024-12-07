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Казахстанка Жазира Уракбаева уступила узбекистанке и выиграла бронзу чемпионата Азии по боксу

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Казахстанская девушка-боксер Жазира Уракбаева
Жазира Уракбаева. Фото: Казахстанская федерация бокса

Представительница сборной Казахстана по боксу Жазира Уракбаева не смогла пробиться в финал чемпионата Азии в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

Путевку в решающий поединок дивизиона до 52 килограммов спортсменка оспаривала с узбекистанкой Ферузой Казаковой — чемпионкой Азии среди юниоров.

Бой продлился все три раунда и прошел с явным преимуществом соперницы Уракбаевой. В итоге Казакова одержала убедительную победу единогласным решением судей (5:0) и пробилась в финал.

Уракбаева же завершила выступление на чемпионате Азии с бронзовой медалью. Ранее в субботу аналогичную награду забрала казахстанка Айгерим Саттыбаева, которая также не смогла пробиться в финал.

Далее в рамках соревновательного дня в полуфиналах выступят еще семь представительниц республики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197443-kazahstanka-zhazira-urakbaeva-ustupila-uzbekistanke-i-vyigrala-bronzu-chempionata-azii-po-boksu/

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