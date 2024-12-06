Брат экс-министра спорта Казахстана напал на судью на чемпионате в Актау

Казахстанская федерация бокса дисквалифицировала брата экс-министра Маржикпаева за неуважительное отношение к судьям на чемпионате Казахстана по боксу, передает NUR.KZ со ссылкой на КФБ.
Ранее Сети появился ролик, на котором запечатлен конфликт между тренером Ериком Маржикпаевым и судьей чемпионата Казахстана по боксу.
Согласно заявлению Казахстанской федерации бокса, инцидент произошел 5 декабря на чемпионате Казахстана среди молодежи в Актау.
"На соревнованиях встретились спортсмен из Акмолинской области И.Д. и спортсмен из Астаны М. К. Бой завершился победой И.Д. с результатом 4:1.
По завершения боя тренер (отец спортсмена М. К.) Маржикпаев Ерик, выразив недовольство решением судей, стал ругаться, используя нецензурную лексику, и применил агрессию в отношении судейской коллегии, что перешло в физическое столкновение", – говорится в заявлении федерации.
Отмечается, что позже Ерик Маржикпаев, который является представителем боксерской династии, принес извинения.
В итоге федерация бокса провела заседание, на котором был рассмотрен вопрос о дисквалификации тренера Маржикпаева за нарушение спортивной этики Республики Казахстан.
"По итогам заседания принято решение о дисквалификации тренера Маржикпаева Е. от участия в региональных, республиканских и международных соревнованиях по боксу сроком на 2 года за неуважительное отношение к тренерам, судьям, организаторам соревнования, а также за нарушение спортивной этики", – заключили в КФБ.
Отметим, что по данным портала Zakon.kz, Ерик Маржикпаев является старшим братом бывшего министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева. Последний покинул пост министра в конце августа, а в сентябре стало известно, что он назначен советником премьер-министра.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197362-brat-eks-ministra-sporta-kazahstana-napal-na-sudyu-na-chempionate-v-aktau/