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Промоутер Дмитрия Бивола назвал возможную дату реванша с Артуром Бетербиевым

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Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Фото: Mark Robinson/Matchroom Boxing/Getty Image

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing, которая ведет дела экс-чемпиона полутяжелого веса по версии WBA Дмитрия Бивола, прокомментировал предполагаемые сроки проведения реванша с абсолютным чемпионом Артуром Бетербиевым, передает NUR.KZ со ссылкой на Vringe.com.

Промоутер Эдди Хирн не исключает возможности, что реванш за все пояса полутяжёлого веса между российско-канадским боксером Артуром Бетербиевым и его соотечественником Дмитрием Биволом состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Глава Matchroom заявил, что лично он хотел бы увидеть реванш, так как первая встреча получилась очень конкурентной и близкой.

Напомним, в поединке за все чемпионские пояса в полутяжелом весе победу решеним судей одержал Бетербиев.

Сразу после завершения схватки Дмитрий Бивол заявил, что готов к реваншу. О проведении второго поединка между боксерами также говорил организатор предыдущего боя босс Riyadh Season Турки Аль аш-Шейх.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2191193-promouter-dmitriya-bivola-nazval-vozmozhnuyu-datu-revansha-s-arturom-beterbievym/

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