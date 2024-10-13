Бивол поздравил Бетербиева с победой и сделал заявление о реванше

Экс-чемпион WBA в полутяжелом весе, россиянин Дмитрий Бивол признал победу соперника Артура Бетербиева в совместном бою за "абсолют", передает NUR.KZ со ссылкой на VRinge.com.

В ночь с 12-го на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. На кону поединка стояли пояса WBA и IBO россиянина Дмитрия Бивола и WBC, WBO, IBF Артура Бетербиева, а также вакантный титул The Ring и Indisputed. В супербое по решению судей победу одержал Бетербиев, который стал абсолютным чемпионом мира.

После поединка Бивол поздравил своего оппонента и заявил, что готов к реваншу.

Я воин, и я должен делать всё идеально. У меня нет объяснений, потому что они будут выглядеть, как оправдания. Просто поздравляю Артура и его команду. Он заслужил победу, нет проблем. А мне лишь нужно время, чтобы принять решение о будущем, вот и всё.

Я просто делал свою работу и чувствовал, что мог бы сделать её лучше. Я всегда могу лучше. А это просто мнение судей. Поздравления Артуру. Я не видел бой (со стороны - прим. ред.). Он победил, что я ещё могу сказать.

Конечно, я ощутил его мощь. Он мощный, очень мощный. Вы сами можете видеть ссадину у меня на лице от моей же перчатки, по которой он бил.

Реванш? Конечно, почему нет? Я по-прежнему мечтаю стать абсолютным чемпионом», - заявил после боя боксер.

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