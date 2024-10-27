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Появилась информация о реванше между Бетербиевым и Биволом

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Артур Бетербиев наносит удар Дмитрию Биволу
Артур Бетербиев (справа) наносит удар Дмитрию Биволу (слева). Фото: Richard Pelham/Getty Images

Глава промоутерской организации Matchroom Boxing, представляющей интересы Дмитрия Бивола, Эдди Хирн подтвердил Fighthub.TV информацию о проведении реванша с Артуром Бетербиевым, передает NUR.KZ.

Поединок за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом прошел в ночь с 12-го на 13-е октября в Саудовской Аравии. По решению судей победителем стал Бетербиев, который забрал все чемпионские пояса WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring в этом весе.

Промоутер Бивола Эдди Хирн заявил, что организаторы первого поединка подтвердили проведения реванша.

"Его величество Турки Аль аш-Шейх сообщил нам, что реванш состоится. Будем ждать его официального подтверждения", - сказал Хирн.

Отметим, первым о реванше заговорил сам Дмитрий Бивол, который согласился встретится в ринге с Бетербиевым еще раз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2179241-poyavilas-informaciya-o-revanshe-mezhdu-beterbievym-i-bivolom/

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