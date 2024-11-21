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Назван состав мужской сборной Казахстана по боксу на чемпионат Азии: без призера Олимпиады-2024

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Казахстанский боксер Айбек Оралбай
Айбек Оралбай. Фото: Турар Казангапов / НОК РК

Несколько лидеров сборной Казахстана по боксу вошли в заявку на чемпионат Азии 2024 года, который пройдет в Таиланде, передает Qazsport. Единственный призер Олимпиады в Париже не вошел в состав.

Турнир пройдет с 29 ноября по 11 декабря. Изначально чемпионат Азии должна была принять столица Иордании Амман, однако по соображениям безопасности соревнования перенесли в таиландский Чиангмай.

Планируется, что Казахстан в мужском турнире представят:

до 48 кг — Санжар Ташкенбай

до 51 кг — Сакен Бибосынов

до 54 кг — Махмуд Сабырхан

до 57 кг — Оразбек Асылкулов

до 60 кг — Бейбарыс Жексен

до 63,5 кг — Мухаммедсабыр Базарбайулы

до 67 кг — Дулат Бекбауов

до 71 кг — Абылайхан Жусупов

до 75 кг — Диас Молжигитов

до 81 кг — Ерасыл Жакпеков

до 86 кг — Бекзат Нурдаулетов

до 91 кг — Сагындык Тогамбай

свыше 92 кг — Айбек Оралбай

При этом некоторые титулованные спортсмены не вошли в состав. Так, Нурбек Оралбай не выступит на чемпионате Азии. Единственный казахстанский призер Олимпиады-2024 в мужском боксе пропускал и отборочный турнир в Шымкенте, как и Асланбек Шымбергенов и Камшыбек Кункабаев.

Напомним, ранее также появился состав женской национальной команды на чемпионат Азии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2190839-nazvan-sostav-muzhskoy-sbornoy-kazahstana-po-boksu-na-chempionat-azii-bez-prizera-olimpiady-2024/

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