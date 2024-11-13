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Проблемы с безопасностью: изменилось место проведения чемпионата Азии по боксу 2024 года

Опубликовано:

Бокс қолғабы
Бокс қолғабы. Фото: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images

Пресс-служба Азиатской конфедерации бокса на официальном сайте сообщила об изменении места проведения чемпионата Азии 2024 года за несколько недель до турнира, передает NUR.KZ.

Изначально планировалось, что соревнования примет Амман — столица Иордании. Однако было принято решение перенести турнир "по причинам, связанным с безопасностью, которые влияют на повседневную жизнь региона".

Утверждено, что чемпионат Азии среди мужчин и женщин примет Чиангмай — второй по величине город Таиланда. Даты проведения соревнований остались прежними — с 28 ноября по 12 декабря.

В Азиатской конфедерации бокса обратились к участникам с призывом продолжить плановую подготовку к турниру, несмотря на изменение локации.

Напомним, ранее стало известно, что в тренерский штаб сборной Казахстана перед чемпионатом Азии вошел Кристофер Камачо — бывший наставник Геннадия Головкина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2186510-problemy-s-bezopasnostyu-izmenilos-mesto-provedeniya-chempionata-azii-po-boksu-2024-goda/

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