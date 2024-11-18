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Появился состав сборной Казахстана по боксу на чемпионат Азии

Опубликовано:

Алуа Балкибекова
Алуа Балкибекова. Фото: aiba.com

Тренерский штаб женской сборной Казахстана по боксу огласил список спортсменок, которые примут участие в чемпионате Азии в Таиланде, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию бокса РК.

Главный тренер сборной Казахстана Елдос Сайдалин назвал состав из 12 представительниц во всех весовых категориях.

  • 48 килограммов Айгерим Саттибаева
  • 50 килограммов Алуа Балкибекова
  • 52 килограма. Жазира Оракбаева
  • 54 килограма. Сымбат Алиаскар
  • 57 килограммов Улжан Сарсенбек
  • 60 кг. Виктория Графеева
  • 63 килограма. Аида Абикеева
  • 66 келі. Милана Сафронова
  • 70 келі. Наталья Богданова
  • 75 кг. Диана Магауяева
  • 81 килограмм Гулсая Ержан
  • +81 келі. Елдана Талипова

Отметим, в континентальном первенстве не примет участие бронзовая медалистка Олимпийских игр в Париже Назым Кызайбай.

Чемпионат Азии пройдет с 29 ноября по 11 декабря в Чиангмае (Таиланд). В настоящее время женская команда под руководством Елдоса Сайдалина проводит учебно-тренировочный сбор в Алматинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2188907-poyavilsya-sostav-sbornoy-kazahstana-po-boksu-na-chempionat-azii/

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