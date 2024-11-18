Появился состав сборной Казахстана по боксу на чемпионат Азии

Тренерский штаб женской сборной Казахстана по боксу огласил список спортсменок, которые примут участие в чемпионате Азии в Таиланде, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию бокса РК.
Главный тренер сборной Казахстана Елдос Сайдалин назвал состав из 12 представительниц во всех весовых категориях.
- 48 килограммов Айгерим Саттибаева
- 50 килограммов Алуа Балкибекова
- 52 килограма. Жазира Оракбаева
- 54 килограма. Сымбат Алиаскар
- 57 килограммов Улжан Сарсенбек
- 60 кг. Виктория Графеева
- 63 килограма. Аида Абикеева
- 66 келі. Милана Сафронова
- 70 келі. Наталья Богданова
- 75 кг. Диана Магауяева
- 81 килограмм Гулсая Ержан
- +81 келі. Елдана Талипова
Отметим, в континентальном первенстве не примет участие бронзовая медалистка Олимпийских игр в Париже Назым Кызайбай.
Чемпионат Азии пройдет с 29 ноября по 11 декабря в Чиангмае (Таиланд). В настоящее время женская команда под руководством Елдоса Сайдалина проводит учебно-тренировочный сбор в Алматинской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2188907-poyavilsya-sostav-sbornoy-kazahstana-po-boksu-na-chempionat-azii/