Появился состав сборной Казахстана по боксу на чемпионат Азии

Тренерский штаб женской сборной Казахстана по боксу огласил список спортсменок, которые примут участие в чемпионате Азии в Таиланде, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию бокса РК.

Главный тренер сборной Казахстана Елдос Сайдалин назвал состав из 12 представительниц во всех весовых категориях.

48 килограммов Айгерим Саттибаева

50 килограммов Алуа Балкибекова

52 килограма. Жазира Оракбаева

54 килограма. Сымбат Алиаскар

57 килограммов Улжан Сарсенбек

60 кг. Виктория Графеева

63 килограма. Аида Абикеева

66 келі. Милана Сафронова

70 келі. Наталья Богданова

75 кг. Диана Магауяева

81 килограмм Гулсая Ержан

+81 келі. Елдана Талипова

Отметим, в континентальном первенстве не примет участие бронзовая медалистка Олимпийских игр в Париже Назым Кызайбай.

Чемпионат Азии пройдет с 29 ноября по 11 декабря в Чиангмае (Таиланд). В настоящее время женская команда под руководством Елдоса Сайдалина проводит учебно-тренировочный сбор в Алматинской области.

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