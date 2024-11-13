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"Хочу его победы": Майк Тайсон выбрал победителя боя Усик - Фьюри

Опубликовано:

Майк Тайсон
Майк Тайсон. Фото: Ethan Miller/Getty Images

Именитый американский профессиональный боксер Макй Тайсон прокомментировал предстоящий бой в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фюри, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport.UA.

Бывший абсолютный чемпион мира назвал Усика лучшим супертяжем в мире, но победу пожелал Фьюри.

«На данный момент Усик — лучший супертяж в мире. Но я буду поддерживать в реванше Фьюри, я хочу его победы. Потому что я фанат Фьюри. Потому что его отец дал ему мое имя. Я не брошу его сейчас», — заявил Майк Тайсон.

Напомним, что в первом поединке Александр Усик одержал победу раздельным решением судей. Сразу после боя была назначена дата реванша - 21 декабря.

23 октября Александр Усик и британец Тайсон Фьюри провели совместную пресс-конференцию перед боем-реваншем. На мероприятии украинец появился в образе наемного убийцы. После пресс-конференции на дуэли взглядов британец защекотал Усика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2187021-hochu-ego-pobedy-mayk-tayson-vybral-pobeditelya-boya-usik-fyuri/

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