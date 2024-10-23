Усик вышел на пресс-конференцию перед реваншем с Фьюри в образе наемного убийцы

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри встретились на пресс-конференции перед реваншем за титулы чемпиона мира по боксу, передает корреспондент NUR.KZ.
Второй поединок спортсменов запланирован на 21 декабря. Как и первый бой между ними, его примет Эр-Рияд.
В среду в Лондоне прошла пресс-конференция Усика, Фьюри и их представителей. Первым на сцену вышел британец, который для музыкального сопровождения выбрал песню "Barbie Girl".
Следом на публике появился Усик. Он предстал в образе наемного убийцы из серии видеоигр "Hitman".
Как и главный герой (агент 47-й), украинец надел классический черный костюм, красный галстук и кожаные перчатки, а в руке держал кейс. Кроме того, Усик побрился налысо, что также является отличительной чертой персонажа.
Для музыкального сопровождения украинец выбрал композицию "Ave Maria", которая была одним из главных саундтреков в игре "Hitman".
Позднее в ходе пресс-конференции Усик открыл кейс и достал два больших фото первого поединка с Фьюри. Украинец подошел к сопернику и попросил его расписаться на кадрах, на что британец ответил согласием.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2178153-usik-vyshel-na-press-konferenciyu-pered-revanshem-s-fyuri-v-obraze-naemnogo-ubiycy/