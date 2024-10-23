Фьюри защекотал Усика на дуэли взглядов перед реваншем (видео)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик встретился лицом к лицу с Тайсоном Фьюри перед их вторым очным боем, передает NUR.KZ со ссылкой на Matchroom Boxing.

В среду украинец и британец провели в Лондоне пресс-конференцию перед реваншем, который запланирован на 21 декабря 2024 года.

После серии ответов на вопросы соперники организовали дуэль взглядов. Стердаун прошел без потасовок, но Фьюри в конце начал щекотать Усика. Украинец отреагировал на это улыбкой и отошел от британца.

Напомним, Усик предстал на пресс-конференции в образе наемного убийцы из серии видеоигр "Hitman".

Первый бой между оппонентами состоялся в мае. Тогда украинец победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Впоследствии он утратил этот титул, так как освободил пояс IBF.

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