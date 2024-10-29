Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ничего личного": Бетербиев высказался о разговоре с Биволом после боя за "абсолют"

Опубликовано:

Боксеры Артур Бетербиев (слева) и Дмитрий Бивол (справа)
Артур Бетербиев (слева) и Дмитрий Бивол (справа). Фото: Richard Pelham/Getty Images

Абсолютный чемпион мира в первом полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал, почему не общался с Дмитрием Биволом после последнего боя, передает NUR.KZ со ссылкой на Tofight.ru.

Поединок за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом прошел в ночь с 12-го на 13-е октября в Саудовской Аравии и завершился победой первого, который забрал все чемпионские пояса WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring.

Чемпион рассказал, что после боя они не общались с Дмитрием .

«После боя мы не общались с Дмитрием. У нас ничего личного нет. Чисто бокс и всё. К примеру, когда с кем-то поссоришься, то не сразу же миришься. А когда помиришься, то не сразу же пойдешь кофе пить. Нужно время, пока обратно притремся. Мы же не можем на следующий день после боя разговаривать о нейтральных темах. Это через чур быстро», — заявил Артур Бетербиев.

Напомним, глава промоутерской организации Matchroom Boxing, представляющей интересы Дмитрия Бивола, Эдди Хирн подтвердил информацию о проведении реванша с Артуром Бетербиевым.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2180331-nichego-lichnogo-beterbiev-vyskazalsya-o-razgovore-s-bivolom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie