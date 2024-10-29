"Ничего личного": Бетербиев высказался о разговоре с Биволом после боя за "абсолют"

Абсолютный чемпион мира в первом полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал, почему не общался с Дмитрием Биволом после последнего боя, передает NUR.KZ со ссылкой на Tofight.ru.

Поединок за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом прошел в ночь с 12-го на 13-е октября в Саудовской Аравии и завершился победой первого, который забрал все чемпионские пояса WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring.

Чемпион рассказал, что после боя они не общались с Дмитрием .

«После боя мы не общались с Дмитрием. У нас ничего личного нет. Чисто бокс и всё. К примеру, когда с кем-то поссоришься, то не сразу же миришься. А когда помиришься, то не сразу же пойдешь кофе пить. Нужно время, пока обратно притремся. Мы же не можем на следующий день после боя разговаривать о нейтральных темах. Это через чур быстро», — заявил Артур Бетербиев.

Напомним, глава промоутерской организации Matchroom Boxing, представляющей интересы Дмитрия Бивола, Эдди Хирн подтвердил информацию о проведении реванша с Артуром Бетербиевым.

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