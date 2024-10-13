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Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

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Боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (слева направо)
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (слева направо). Фото: Richard Pelham/Getty Images

Российско-канадский боксер Артур Бетербиев победил россиянина Дмитрия Бивола в поединке за титул абсолютного чемпиона мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в полутяжелом весе (до 79,4 кг) возглавило турнир в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии.

Поединок был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. Победу в конкурентном бою решением большинства судей одержал Бетербиев (114-114, 115-113, 116-112).

39-летний спортсмен стал первым с 2003 года абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Теперь ему принадлежат пояса по четырем наиболее престижным версиям — WBA, WBC, WBO и IBF.

На профессиональном ринге Бетербиев выиграл каждый из 21 поединка. Предыдущие 20 боев он завершил нокаутами.

Бивол потерпел первое поражение в карьере. В активе 33-летнего россиянина осталось 23 победы (12 — нокаутами).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2173518-beterbiev-pobedil-bivola-i-stal-absolyutnym-chempionom-mira-po-boksu/

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