Головкин принял участие в открытии чемпионата мира World Boxing

Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин принял участие в открытии чемпионата мира U19 под эгидой World Boxing, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Первое мировое первенство для спортсменов не старше 19 лет под эгидой организации стартовало в американском Пуэбло.

Головкин в рамках торжественной церемонии открытия выступил с речью. В НОК отмечают, что он "подчеркнул значимость мирового первенства и выразил уверенность, что данное спортивное событие станет не только площадкой для раскрытия новых спортивных талантов, но и символом единства и дружбы среди молодых боксеров из разных стран".

В чемпионате мира принимают участие 180 боксеров из 30 стран. Казахстан на соревнованиях представляют Ерасыл Амангалиев (до 55 кг), Асылхан Кушербай (до 65 кг), Диас Серикулы (до 70 кг) и Даниял Райымбеков (до 85 кг).

Ранее Головкин стал председателем Олимпийской комиссии World Boxing. Затем Казахстанская федерация бокса подала заявку на вступление в эту организацию.

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