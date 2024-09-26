Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин стал председателем Олимпийской комиссии Международной федерации бокса (World Boxing), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Отмечается, что функционер на новом посту "сосредоточит свою работу на взаимодействии с международными спортивными организациями в вопросах обеспечения прозрачности деятельности World Boxing".

Также ожидается тесное сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК) для сохранения бокса в программе Олимпийских игр. Для этого организация должна признать World Boxing.

"Для меня лично, как и для всего Казахстана и спортивного мира, важно сохранить бокс как олимпийский вид спорта, и это станет для меня важнейшим приоритетом работы. Я также намерен тесно сотрудничать с Международным олимпийским комитетом в вопросах приверженности бокса олимпийским ценностям честности, справедливости и прозрачности.

Уверен, что мой опыт профессионального спортсмена поможет выстроить системную работу внутри World Boxing, и совместными усилиями мы сможем придать развитию бокса новый импульс, но впереди нам предстоит еще многое сделать", — заявил Головкин.

Президент World Boxing Борис ван дер Ворст также высказался о сотрудничестве с главой НОК РК.

"Как человек, который сделал очень успешную карьеру как в олимпийском, так и в профессиональном боксе, он глубоко понимает, почему сохранение бокса как части олимпийского движения так важно для дальнейшего развития этого вида спорта — как любительского, так и профессионального. Я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с ним в реализации нашей миссии по развитию бокса, по обеспечению того, чтобы он оставался олимпийским видом спорта", — сказал ван дер Ворст.

Отмечается, что кандидатура Головкина была утверждена в World Boxing одной из первых. В ближайшее время ожидается включение в Олимпийскую комиссию других видных представителей мира спорта.

World Boxing была создана в апреле 2023 года. Вскоре после этого МОК исключил из числа признанных организаций Международную ассоциацию бокса (IBA), ранее выполнявшую функцию руководящего органа в любительском боксе, который представлен на Олимпиаде.

На данный момент на официальном сайте World Boxing указаны 42 страны, чьи федерации подтвердили свое членство. В этом списке нет Казахстана.

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